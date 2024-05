Taglio del nastro bagnato per il parco fluviale sul Cerfone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024) Arezzo, 2 maggio 2024 – La pioggia non ha fermato la cerimonia: il“Pozza del Leone”, progettato dal Comune di Chiusi della Verna e realizzato in collaborazione con il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno è stato inaugurato. Con ildel, la bella area verde dove si snodano percorsi pedonali illuminati e dove sono presenti spazi ristoro e pic nic, adesso è a disposizione della comunità: un punto di incontro e di socialità, di riferimento per lo sport, il benessere e il relax. Lo annuncia con orgoglio il sindaco Giampaolo Tellini che lo ha voluto con decisione conquistando, nella cornice del Contratto di Fiume Casentino H2O, le risorse necessarie. In tutto, 180 mila euro (50 mila euro finanziato dal Gal, il resto con risorse PNRR), che hanno permesso di modellare il nuovo prezioso polmone verde. Ma poiché non ...