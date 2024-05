Taarabt CONTRO Inzaghi | Karma vista la sua carriera d’allenatore

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 2 maggio 2024) Adel, ex giocatore rossonero, ritorna sulla sua esperienza con la maglia del Milan andandoAdel, ex fantasista del Milan, si è scagliatoFilipponel podcast per la Gazzetta dello Sport, citando anche il fratello Simone, tecnico dell’Inter. LE PAROLE – «Giocavo a San Siro davanti ad 80mila persone, poi quando sono andato al QPR mi