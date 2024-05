Superenalotto - estrazione di oggi 2 maggio | i numeri della combinazione vincente

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' all' estrazione del Superenalotto di oggi 2 maggio . Realizzati, invece, tre '5' che vincono 57.954,17 euro ciascuno. Le schedine vincenti sono state giocate una online, un'altra in una tabaccheria di Eraclea (Ve) e un'altra ancora presso un tabacchi di Fiumicino ... Continua a leggere>>

In diretta i Numeri delle estrazioni del Lotto e del SuperenaLotto di venerdì 3 maggio 2024. I risultati in tempo reale, con i Numeri del 10eLotto e quelli del SimboLotto. Pronti per le nuove estrazioni del Lotto e del SuperenaLotto? Ecco dunque i sei Numeri del concorso numero 70 del ... Continua a leggere>>