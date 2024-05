Sulla Germania tira forte il vento dell' Islam radicale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sabato 27 aprile circa 1.100 manifestanti hanno preso d'assalto le strade del quartiere St. Georg di Amburgo in una dimostrazione di potereista nella quale hanno chiesto l'istituzione di un Califfato in. Secondo le autorità tedesche l'eè stato organizzato dal ventiseienne convertito all’Joe Adade Boateng, di padre ghanese e madre tedesca, che si fa chiamare Raheem Boateng e che anima il gruppo estremista «Muslim Interaktiv». Nelle immagini e nei video che sono diventati virali si osserva una folla di manifestantiisti riunirsi lungo la trafficata Steindamm Street, nel cuorea città. Numerosi partecipanti tengono in mano cartelli e manifesti con scritte come «= dittatura dei valori», «Kalifat ist die Lösung (Il Califfato è la ...