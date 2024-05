Streetfood dal 10 maggio la vera cucina di strada sempre presente a Chiani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024) Arezzo, 22024 – Dal 10e dal lunedì al venerdì, quello con la tendina, torna protagonista presso la trattoria La Casina del Ponte a(AR) e vi stabilisce il suo Quartier Generale edipermanente. “Ho ideato per primo nel 2010 l’eventoin Italia innescando un fenomeno sociale - spiega Ricciarini - dopo 4-5 anni il tema si è inflazionatopiù rendendo il cibo disolo un volano per sostegno di ambulanti e organizzatori e non più una cultura che generi cultura come ho fatto con l’associazione portando turismo e attirando stampa e telecamere in siti di interesse nella città toccate dai nostri tour di eventi. Sono orgoglioso dei traguardi raggiunti facendo anche da talent ...