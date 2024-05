Storie del Medioevo leggenda o realtà

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 2 maggio 2024) Al seguito di Pietro Tarlati, detto Pier Saccone, che per gli incolti campo’ fino all’età di 95 anni 1261 /1356, fratello del nostro Vescovo Guido Tarlati, gia gonfaloniere dell’imperatore, scalzato da quel paraculo di Castruccio Castracani de’ Lucca, vi era un piccolo uomo detto il” pipino”, che gli faceva da ruffiano, cameriere e pure scudiero. La storia dice che quando fu nominato Pietro Vicario di Castiglion d’Arezzo questi andasse a pescare nel lago Chianensis, e una volta incontro’ nelle prode del lago, che giungeva fin quasi in val di Chio, una contadina alta, prosperosa, dagli occhi neri e penetranti, le cui gambe sembravano fatte apposta per cavalcare. Al cospetto di tanta beltà, il piccolo Pipino, rimase attonito, e dopo qualche clessidra di tempo, ebbe il coraggio di presentarsi, e volendo far piacere al suo signore, invitò la donna a presentarsi nella magione del Vicario in ...