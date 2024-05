Stop alle raccolte fondi su Facebook | quando e in quali Paesi Meta fermerà le donazioni

Ci sono leggi e regolamenti da rispettare, oppure decisioni prese in quanto azienda privata. E su questi temi, non si può sindacare. Come sulla scelta di abbandonare – in Europa – gli strumenti per le campagne di raccolte fondi attraverso Facebook e Instagram a partire dal prossimo 1° luglio. C’è, ...

Continua a leggere>>