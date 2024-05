Stellantis assume ingegneri low cost in India - Marocco e Brasile Punta ad averne lì il 66%

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Non solo la delocalizzazione delle produzioni.ha iniziato a portare in Paesi a bassoo anche la progettazione delle automobili. È quanto sostiene Bloomberg, secondo cui il gruppo franco-italiano ha iniziato adre la maggior parte dei suoiin Paesi come il, l’e il, dove ilo per questi dipendenti si aggira intorno ai 50mila euro all’anno, o anche meno, a fronte dii che a Parigi o Detroit possono essere anche cinque volte superiori. Come anche altriruttori,– mentre ha appena approvato un maxi-aumento di stipendio all’ad Carlos Tavares – sta cercando di ridurre ii per far fronte al rallentamento della ...