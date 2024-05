Stagione finita - la tegola è ufficiale | la notizia riguarda anche il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 2 maggio 2024)per il big: l’annuncioarriva a pochissimi giorni dalla sfida tra l’Udinese e il. Ilscenderà in campo lunedì sera alle ore 20:45 contro l‘Udinese. Il match andrà in scena alla Bluenergy Stadium, dove proprio un anno fa gli azzurri festeggiarono la vittoria matematica dello scudetto. A distanza di alcuni mesi, le cose son cambiate quasi del tutto. Infatti, gli azzurri si trovano a lottare per un posto in Europa,se al momento la missione appare tutt’altro che facile. Contro i friulani, servirà invertire la rotta per assicurarsi quantomeno un posto nella prossima Europa League. Infatti, l’attuale nono posto in classifica pesa nettamente sugli obiettivi societari e su quelle che saranno le scelte per il futuro. In Friuli, però, il match sarà ...