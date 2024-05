Splendida Cornice - tutti gli ospiti del 2 maggio

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ultimo appuntamento con il programma di Rai Cultura “” di Geppi Cucciari, in onda stasera 2alle 21.20 su Rai 3. “”, tra glidel 2Kabir Bedi e Ferzan Ozpetek Oltre due ore di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione e satira. Tanti glidell’ultima puntata: tra loro il regista Ferzan Özpetek con la sua ultima opera letteraria dal titolo “Cuore Nascosto”, l’attore Vinicio Marchioni in veste di scrittore con il libro intitolato “Tre Notti” e Pasquale Petrolo meglio conosciuto come Lillo. E ancora l’attrice e regista Serra Yilmaz, Kabir Bedi, il vignettista Andrea Spinelli, Norma Bargetzi e Bruna Molinari dell’associazione “Anziane per il clima” e Nico Acampora, educatore e ...

Fuori dal coro : anticipazioni e ospiti della puntata di stasera , mercoledì 1 maggio 2024 Questa sera, mercoledì 1 maggio 2024 , in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro , il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove ... Continua a leggere>>

Sembra Sanremo ma è il Primo Maggio . Tanti cantanti, qualche polemica, una decina di monologhi. Il tutto, in circa nove ore. Ordinaria amministrazione per i telespettatori della Rai,... Continua a leggere>>

venerdì 3 maggio , in seconda serata , su LA5, nuovo appuntamento con “The Royal Saga ” torna no gli speciali, a cura della testata TGCOM24, sono condotti dalla giornalista esperta di costume, jetset, politica internazionale e dinastie reali, Lavinia Orefici. Il programma racconta le teste coronate ... Continua a leggere>>

A Voghera torna la Fiera dell'Ascensione, la più antica della Lombardia: in arrivo la 640esima edizione della Sensia - Voghera (Pavia), 2 maggio 2024 – Torna nella sua area tradizionale dell’ ex caserma di cavalleria, in via Kennedy, totalmente riqualificata e rinnovata, l’edizione numero 640 della Fiera dell’Ascensio ...

Continua a leggere>>

Mara Maionchi replica a Tiziano Ferro, il marito Alberto Salerno nega di avere fermato il suo coming out - Oggi giovedì 2 maggio 2024 la giudice di Italia’s Got Talent ha voluto replicare nuovamente a Ferro cercando di mettere la parola "fine" (forse) alla questione. Il marito della produttrice Alberto ...

Continua a leggere>>

Salone Off 2024: dagli incontri al Museo Egizio alla Read Parade per le strade della città, così festeggia i suoi primi 20 anni - La kermesse diffusa si svolgerà dal 3 al 14 maggio con oltre 640 eventi in città e in provincia. L’11 maggio la grande sfilata letteraria dal Lingotto ai Murazzi del Po ...

Continua a leggere>>