Spaccio itinerante a Casoria | arrestato 21enne incensurato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 2 maggio 2024). L’indagato non si ferma al controllo scaturendo un inseguimento. Nelle sue tasche marijuana, hashish e cocaina. Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hannoper resistenza e detenzione di droga a fini diundel posto. I militari hanno notato il giovane a bordo di uno scooter in compagnia di un’altra persona mentre percorrevano via Pietro Nenni. Ilnon si ferma all’alt e nasce l’inseguimento che dura diversi chilometri fino a quando il centauro non si arrende. Il complice fugge, ma ilviene bloccato. Nel borsello che porta con sé, ...