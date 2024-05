Sozza ha diretto Napoli-Roma in maniera sufficiente

(Di giovedì 2 maggio 2024) La sfida Traè stata diretta dadi Seregno che, a parte qualche sbavatura, risulta essere attento negli episodi chiave. Quando ilre non vede bene, il VAR fa il suo dovere richiamando alla review il fischietto in occasione dei due rigori giustamente concessi. Andiamo a vedere gli episodi in dettaglio 3º Lobotka stende Pellegrini in mediana nel tentativo di recuperare palla. Giusto il fischio. 7º Pellegrini sgambetta Anguissa in mediana. Netto il fallo ravvisato. 10º pestone di Cristante ad Anguissa. Proteste dei giallorossi, ma il fallo è evidente. 13º rimpallo tra Olivera e Kristensen. Era angolo, ma la terna assegna la rimessa dal fondo. 15º Di Lorenzo mette la mano sulla spalla di El Shaarawy che va giù. Il primo assistente segnala una fallo generoso. 21º Di Lorenzo e ...

Serie A: Colombo arbitro di Roma-Juve, a sozza Torino-Bologna - L'arbitro Colombo di Como è stato designato per dirigere Roma-Juventus, match clou della 35/a giornata di serie A che si giocherà domenica sera all'Olimpico. (ANSA) ...

Continua a leggere>>

Le designazioni arbitrali per la 35ª giornata di Serie A - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Continua a leggere>>

Serie A, gli arbitri della 35esima giornata, le designazioni di tutte le partite: Colombo per Roma-Juve - Rese note le scelte di Rocchi per il prossimo turno che come di consueto sarà spalmato su più giorni. Si gioca da venerdì 3 a lunedì 6 maggio, chiusura con Udinese-Napoli ...

Continua a leggere>>