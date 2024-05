Leggi tutta la notizia su corriere

(Di giovedì 2 maggio 2024)y Saposnikov sono stati per decenni agenticopertura dei servizi di Mosca. Dall'estero hanno fornito appoggio e informazioni a «colleghi» per sabotaggi ed eliminazioniy Saposnikov sono stati per decenni agenticopertura dei servizi di Mosca. Dall'estero hanno fornito appoggio e informazioni a «colleghi» per sabotaggi ed eliminazioni