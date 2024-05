Sospettati di aver venduto droga almeno 80 volte | arrestati dalla Finanza in provincia di Latina

Firenze : La Guardia di Finanza durante un controllo ha individua to un enorme capannone con all’interno una fabbrica di droga I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno individua to a Sesto Fiorentino, all’interno di un capannone , una “ fabbrica della droga ” e ... Continua a leggere>>

L'Aquila - Nel contesto di un'operazione mirata alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti nella Valle Peligna, i militari della Guardia di Finanza di Sulmona , sotto la guida del Capitano Cecilia Tangredi, hanno Arrestato un Corriere di Droga Minorenne in possesso di ...

Ventenne con pistola carica in scooter e droga in tasca: arrestato a Rancitelli - Aveva con sé una pistola carica pronta a sparare e risultata rubata: era nascosta sotto la sella dello scooter mentre in tasca aveva dell'hashish. Questo quello che i militari delle unità cinofile del ...

Ricambi auto falsi, 500mila pezzi sequestrati: 20 indagati. Perquisizioni anche in Toscana - Ha riguardato anche la Toscana l'operazione dei militari della Guardia di finanza di Torino a contrasto della contraffazione nel settore dell'automotive, nel corso della quale sono state sopposte a ...

