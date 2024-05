Sorriso - fantasia e qualche errore di gioventù Come si mangia al Portale 21 di Marin - la scommessa vinta da Valentina Pacifici

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 2 maggio 2024) Per evolvere tradizioni e scene gastronomiche gloriose ma un po’ sedute è necessario anche e soprattutto un ricambio generazionale che porti nuovi punti di vista, gusti meno polverosi, curiosità e duttilità che i più anziani hanno quasi sempre perso. Dunque,l’immortale Gianni Mura diciamo “lardo ai giovani” sempre, anche quando la freschezza e la creatività sono messe in ombra da un po’ di disattenzione, che si supera anche con l’esperienza. “21” ao è un locale che ha la missione di innovare un luogo di grandi e classiche “magnate”i Castelli Romani, portando una ventata di innovazione in quello che si, in quello che si beve, nella formula e nel locale.21, il rilancio di un'ex pizzeria Si partiva da una ex pizzeria-griglieria e ne è uscito un ...