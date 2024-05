Sorpreso a bordo di un’auto rubata pochi giorni prima - 21enne denunciato per ricettazione

Arrestato un 17enne ha tentato di eludere il controllo. La Polizia lo ha Sorpreso con tre dosi di hashish a Barra Nella serata del 21 aprile gli agenti del Commissariato di San Giovanni- Barra in corso Sirena all’incrocio con via Mastellone, hanno notato uno scooter con a bordo un giovane che, ... Continua a leggere>>

SUD Pontino – È stato nuovamente arrestato l’uomo 42enne , originario di Formia e residente in Minturno (LT), Sorpreso sabato scorso, 13 aprile, dai militari del Nucleo Radiomobile Sezione Operativa e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Formia, nel mentre trasportava nella propria auto, ... Continua a leggere>>

Sorrento: sorpreso con la droga a bordo di uno scooter. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti Nel pomeriggio di sabato, gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, in località Seiano, hanno ...

Continua a leggere>>