Sonia Bruganelli dopo l’intervento estetico | Mi sembra di essere stata sempre così - senza neo

Sonia Bruganelli è stata rapinata del suo Rolex ieri, venerdì 1 marzo, in via della Farnesina a Roma. Lo riporta Il Messaggero che spiega come Bruganelli fosse alla guida della propria auto a pochi metri da casa quando uno scooter con due persone in sella le si è accostato e in men che non si dica ...

Continua a leggere>>