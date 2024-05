Sky Sport Motori Weekend | F1 Miami - GTWC Brands Hatc - Ferrari Challenge Mugello

(Di giovedì 2 maggio 2024) In arrivo su Sky e in streaming su NOW appuntamento con la Formula 1. APPUNTAMENTI – Dopo la parentesi asiatica, il circus sbarca negli Stati Uniti per il Gran Premio dida giovedì 2 a domenica 5 maggio su SkyF1, SkyUno, Sky4K e in streaming su NOW. Giovedì è tempo di conferenza stampa piloti, in programma alle 19.30. Venerdì si scende in pista per le prime prove libere, con il circuito cittadino costruito intorno all’Hard Rock Stadium che ospiterà anche il secondo appuntamento stagionale di F1 Academy. Alle 22.30 è già tempo di qualifiche per la seconda Sprint dell’anno, che scatterà sabato alle 18. Sabato sera, alle 20, la prima gara deldella F1 Academy, mentre alle 22, F1 di nuovo in pista per le qualifiche della gara. Domenica sera si parte alle 19 con Gara 2 di ...

F1 News: FIA announce Mercedes singled out for inspection ahead of miami Grand Prix - Use precise geolocation data and actively scan device characteristics for identification. This is done to store and access information on a device and to provide personalised ads and content, ad and ...

Continua a leggere>>

Move over Ferrari, RB have just unveiled the best miami GP livery - Just a day after their much-hyped miami livery was revealed, Ferrari have been bested by RB who have unveiled a stunning new take on their car. Ferrari teased a blue livery for weeks only to ...

Continua a leggere>>

F1 GP miami 2024, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito - La guida al Gran Premio di miami della Formula 1 2024: il programma con date e orari delle sessioni in pista del sesto weekend di gara della stagione ...

Continua a leggere>>