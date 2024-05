Silvi si balla con i grandi dj resident della movida adriatica

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di giovedì 2 maggio 2024)Marina, in occasione del 1° maggio, si terrà la prima edizione di Primavera discofest, che porterà sul palco di piazza dei Pini i dj-dei locali che hanno segnato la storiacostae due ospiti speciali: i dj internazionali Daniele Baldelli e Nausica. L’evento è organizzato dall’associazione dei commercianti diMarina “Enjoy”. La manifestazione parte dalle radici e dalla storia, di quandoera riconosciuta come modello di divertimento e svago, per proiettarsi alla contemporaneità ed al futuro. Una giornata di festa e spettacolo che vuole coinvolgere tutta la comunità e tutte le fasce di età. Questo il programma dell’intera giornataprima edizione di ...