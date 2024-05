Si alza il livello di repressione nelle università Usa Ucla circondata di poliziotti - in Arizona proiettili di gomma contro gli studenti pro Gaza

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sale ildinei confronti delle mobilitazioni studentesche a sostegno della Palestina ormai diffuse in moltedegli Stati Uniti. Questa mattina la polizia ha fatto una breve irruzione nel campus dell‘, l’ateneo di Los Angeles, che rimane circondato da un migliaio di. Ieri sera le forze dell’ordine avevano ordinato aglidi lasciare l’accampamento, altrimenti sarebbero stati arrestati. Alcuni lo hanno fatto, ma centinaia sono rimasti all’interno, indossando elmetti, maschere ed occhiali. Quindici persone sono rimaste feriti in uno strafilo palestinesi e filo israeliani. Inla polizia ha sparatodi...

Jesi Ripristinata la targa in memoria di Sacco e Vanzetti alle ex Carcerette - Evento promosso dal Centro Studi Libertari “Luigi Fabbri”, Andres Lombardi: «Siamo qui per rinnovare la memoria di due punte del movimento operaio, per commemorare i migranti di ieri e di oggi» ...

Continua a leggere>>

Allerta Fentanyl la droga degli zombie mischiata all’eroina da strada - Il ministero della salute italiano lancia l’Allerta Fentanyl perchè la droga degli zombie è stata trovata in dosi di eroina da strada ...

Continua a leggere>>

Stop alle guerre, lavoro, pace e diritti: Primo maggio in Umbria - di Elle Biscarini Primo maggio in Umbria contro la guerra e per i diritti, contro la repressione e per la pace. A Perugia, attorno alla stazione, corteo organizzato da Si Cobas, Operatori sociali auto ...

Continua a leggere>>