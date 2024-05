Sgambati Uil - Quanti morti ancora vogliamo contare?

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non abbiamo nemmeno finito di parlare di sicurezza sul lavoro dal palco del 1° maggio che altri due operai hanno perso la vita mentre lavoravano. È insopportabile tutto questo, bisogna agire adesso”. Così Giovanni, segretario generale della Uil di Napoli e Campania, commenta i due incidenti mortali di stamane sul lavoro a Casalnuovo e a Lettere. “Fermare le stragi sul lavoro – secondo– non significa solo salvaguardare e proteggere la vita dei lavoratori, ma anche fermare l’illegalità, la criminalità che spesso si insinua nei sub appalti o in alcune realtà aziendali. Quella sulla sicurezza sui luoghi di lavoro è una battaglia di civiltà e di rispetto per la vita”. “Servono controlli a tappeto – conclude– serve una procura speciale, serve che lesul ...