Sfregiato il murales di Giorgia Meloni come Marilyn

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 2 maggio 2024) dell’artista aleXsandro Palombo L’odio contro il Presidente del Consiglio non risparmia neanche l’arte, anche la nuova opera pop del celebre artista aleXsandro Palombo che ha ritrattoMonroe è stata vandalizzata dopo un solo giorno, ilera apparso a Milano in Via Monte Napoleone a poche ore dall’annuncio della candidatura di “” alle prossime elezioni Europee. Laera stata raffigurata in posa sopra la corrente ascensionale di una grata della metropolitana milanese con l’iconico vestito bianco della Monroe che si solleva con il vento e svela l’underwear con la bandiera dell’UE. Era il 1954 quandoapparve con quell’abito da cocktail in crêpe di seta plissettato sulle grate della metro di New ...