Servizi più digitali - stop comunicazioni agosto e dicembre

Di seguito il comunicato: Nasce con grande entusiasmo nel territorio fasanese una nuova realtà imprenditoriale giovanile: Trip studios , l’innovativa agenzia di social media marketing e comunicazione. In programma l’inaugurazione il 30 aprile alle ore 18:30, in Via Bianchi 29, Fasano (BR). La ... Continua a leggere>>

Scatta la stretta di Bruxelles sulle piattaforme che contengono video per adulti: cosa prevedono le norme, quali i siti colpiti e le multe previste in caso di violazione Continua a leggere>>

Con NOTA del 10 aprile inviata alle scuole il Ministero dell'istruzione e del merito fornisce indicazioni per gli istituti che hanno aderito alla piattaforma “Gateway delle Identità”, ma per le quali non si rilevano accessi con le credenziali SPID e CIE o per le quali non risultano essere stati ...

Continua a leggere>>