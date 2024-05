Serve urgentemente latte umano per neonati ricoverati - appello dell’Asl alle mamme | Donat - è facile

(Di giovedì 2 maggio 2024)di Asl Toscana Sud Est e dell'ospedale di Arezzo a tutte le neo: “C’è necessità diper i bambini nati prematuri e. In questo momento ne siamo a corto per la progressiva riduzione del numero dellerici”.

Io per lei: mamme “rare”, mamme combattenti - «La determinazione e la dedizione con le quali le mamme dei bambini con malattie genetiche rare si ... di biscotto a fronte di una donazione minima di 15 euro. Le scatole di latta sono state prodotte ...

Continua a leggere>>

Arezzo, appello dell’ospedale: "Serve latte umano donato per i neonati prematuri ricoverati" - C'è carenza di latte umano donato da madri che ne hanno in eccesso e destinato al nutrimento dei bambini nati prematuri ricoverati in terapia intensiva neonatale. L'appello arriva dall'Ospedale San Do ...

Continua a leggere>>

"Serve urgentemente latte umano per i bambini ricoverati in neonatologia", l'appello della Asl - Negli ultimi anni le donazioni sono in calo e c'è carenza di latte da destinare ai neonati con bisogni nutrizionali speciali.

Continua a leggere>>