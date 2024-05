Sei solo un burrattino E ora Pietro Fanelli si scaglia anche contro Fedez

Chi è Eva Henger Età, marito, figli, nazionalità e dove vive l’ex pornostar - Nel 1995, decide di spostarsi in Italia, dove incontra il regista Riccardo Schicchi, con il quale collabora in servizi fotografici audaci e una serie di film per adulti (anche se afferma di averne ...

Continua a leggere>>

Serghei Fullin e l'arte di dare vita ai burattini: «Nascosto nel teatrino, incanto i bambini di tutta Italia con le mie storie» - Treviso. Nato in Russia e arrivato in Italia a tre anni, lavora come artigiano di lampadari in una piccola azienda.«Sono pronto a sbarcare in televisione» ...

Continua a leggere>>

Carlotta Ferlito: "Mia madre è malata, non riesce più a parlare" - Il dramma dell'ex ginnasta: "Vederla spegnersi giorno dopo giorno è il dolore più grande", ha detto a Verissimo ...

Continua a leggere>>