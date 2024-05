Seder per la Palestina - 500 eventi in 29 paesi

(Di giovedì 2 maggio 2024) In occasione della pasqua ebraica, una rete di gruppi ebraici contro l’occupazione ha proposto l’iniziativa internazionale «Freedom for All» per celebrare la tradizionale cena pasquale in solidarietà con il first appeared on il manifesto.

Israele-palestina: tra dissenso e violenza la vera partita politica dietro la battaglia della Columbia - I repubblicani vogliono dipingere le università americane come focolai di estremismo. La dirigente si è piegata per non perdere il posto ...

Continua a leggere>>

Il fantasma palestinese che si aggira per l’America - Dall’epicentro sulla costa est, dove gi arresti sono stati centinaia negli atenei Columbia, Yale e NYU, occupazioni e proteste si sono estese dal Minnesota al Tennessee fino in California ...

Continua a leggere>>

palestina, rettori in aula: "Una commissione valuterà nel merito gli accordi con Israele e non solo" - Assemblea in Statale dopo l’occupazione-lampo con Brambilla e Franzini. Che non firmano il testo su boicottaggio e genocidio. I collettivi: "Non basta".

Continua a leggere>>