Scossa di terremoto a Gubbio vicino Perugia di magnitudo 3 0 - quattro in poche ore con lo stesso epicentro

Perugia, 2 maggio 2024 – La terra trema in Umbria . Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle ore 16:36. L'epicentro del Terremoto a 5 km nord da Gubbio a una profondità di 8 chilometri. Non si segnalano danni ad ... Continua a leggere>>

Una Scossa di terremoto è stata registrata al largo di Trapani, in Sicilia: magnitudo 2.4, scuole chiuse in anticipo, alunni in strada

Continua a leggere>>