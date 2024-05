Satriano sorpresa in Ligue 1 - l’Inter che farà? In Spagna un club interessato

(Di giovedì 2 maggio 2024)e il “suo” Brest continuano a stupire in1, mantenendo costantemente il terzo posto in classifica che significherebbe qualificazione diretta alla prossima UEFA Champions League. L’attaccante di proprietà del, secondo quanto riportato da Marca, ha attirato su di séesse di unspagnolo. INTERESSE IN– Martinin estate è stato ceduto per la seconda volta in prestito ancora al Brest, in1. La sua stagione fin qui è stata positiva, con ben sei gol all’attivo e una posizione in classifica ben sopra tutte le aspettative. In estateritorno al, che inevitabilmente dovrà valutare per bene il suo futuro. Difficile pensare a una sua permanenza, considerando ...

