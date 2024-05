Sassuolo-Inter - per Ballardini assente un… disastro! La formazione

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sabato alle ore 20.45sarà una delle ultime possibilità per la squadra didi evitare la retrocessione in Serie B. L’allenatore dei neroverdi ci arriva con qualche dubbio e due certezze di. ULTIMA SPIAGGIA – Cinque punti di distacco dalla quartultima con quattro giornate da disputare. Per ilè chiaro che una sconfitta contro l’avrebbe il sapore della retrocessione annunciata, anche se in ogni caso non potrà diventare aritmetica al termine della sfida di sabato. I neroverdi hanno solo una speranza: fare più punti possibili e sperare che le avversarie ne perdano fra di loro nei tanti scontri diretti in programma. Davide, dopo l’umiliante 5-1 subito domenica dalla Fiorentina, sta cercando di sistemare le cose. ...

Il Sassuolo si gioca il tutto per tutto contro l'Inter che ha già festeggiato lo scudetto. I neroverdi dovranno vincere per provare a rilanciarsi in ottica salvezza. E Ballardini ritrova un punto fermo. SPERANZA – Nella cornice del Mapei Stadium, l'Inter di Simone Inzaghi sarà ospite del Sassuolo

Serie A, sassuolo-inter: Sky o Dazn Dove vedere la partita - L'Inter, già vincitrice dello Scudetto ... se non quella di raggiungere i 100 punti in classifica. Il Sassuolo, nonostante l'arrivo di Davide ballardini, non è riuscito a cambiare passo ed al momento ...

“Può far comodo a Inzaghi”: Inter consigliata, addio rimandato - il Sassuolo è tornato quest'oggi ad allenarsi per iniziare la preparazione in vista della gara di sabato sera contro l'Inter, che rappresenta l'ultimo appello salvezza per la squadra di Davide ...

Udinese: quando Zenoni giocava contro Messi, a Sassuolo si preparano a giocare di sabato, serve un Bentegodi sold-out. La prima finale del Bologna, - Alla fine del campionato mancano quattro giornate appena, la stagione lunga ed estenuante volge dunque al termine elargendo sentenze lasciando nelle mani del popolo la decisione finale. Viaggio nel te ...

