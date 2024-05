Sardegna | 76enne muore travolto dal bus mentre passeggia in bicicletta

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 2 maggio 2024) Pubblicato il 2 Maggio, 2024 L’uomo stava attraversando un incrocio e non si sarebbe fermato ad uno stop, quando è stato prima urtato, sbalzato sull’asfalto e investito dal bus. Stava attraversando inl’incrocio tra via Sarcidano e via Po, ad Assemini, e non avrebbe rispettato lo stop per poi essere urtato da un bus che l’ha prima fatto cadere rovinosamente sull’asfalto e poi l’hae investito. Giovanni Mostallino, 76 anni, originario di Assemini, è morto così questa mattina quando da poco erano passate le 10. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti il pensionato stava percorrendo via Po, in direzione del centro del paese, quando – per motivi che dovranno essere accertati dagli investigatori – è accaduto il peggio. L’uomo, infatti, sarebbe stato urtato dal bus, per poi finire sotto la parte anteriore del ...