Rugby Seven | a Singapore si chiude la stagione regolare del SVNS

(Di giovedì 2 maggio 2024) Si disputa tra domani e domenica l’ultima tappa del, il tour mondiale dia sette. Avanno in scena i tornei maschili e femminili ed in palio ci sono i posti per la finalissima di Madrid di fine mese. In campo maschile l’Argentina vuole difendere la prima posizione dall’Irlanda, ma per farlo dovrà superare una fase a gironi non facile, con Nuova Zelanda, Australia e Canada. Gli irlandesi, invece, sono nella Pool C con Fiji, Stati Uniti e Gran Bretagna. La Pool B, invece, vedrà in campo Francia, Sudafrica, Spagna e Samoa. Come detto, i Pumas puntano alla vetta, ma la lotta più interessante è per l’ultimo posto per la finalissima di Madrid. Oltre all’Argentina sono già qualificate Irlanda, Fiji, Francia, Nuova Zelanda, Australia e Sudafrica. Resta, dunque, un solo posto disponibile. Attualmente ottavi sono gli USA con ...

HSBC SVNS singapore: National Stadium uses innovative system to bring fans closer to rugby action - Fans will find themselves much closer to the action at the National Stadium, when the HSBC singapore rugby Sevens tournament kicks off on May 3. This is all because of an integrated moving tier system ...

singapore Sevens: Resurgent Ireland banishing ‘impostor syndrome’, legend O’Driscoll bullish - Ireland are piecing together formidable HSBC SVNS Series campaign after shedding ‘impostor syndrome’ over five years on elite circuit, said legend Brian O’Driscoll.

