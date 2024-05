Roma - Francesca Fagnani e Noemi spingono De Rossi dal palco del Primo Maggio – VIDEO

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il saluto daldeldia Daniele De, tecnico della, in vista della partita stasera Questa sera sfida delicatissima per la, che ospita il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, campione di Germania e ancora imbattuto in stagione nella semifinale d’andata di Europa League. In vista

Francesca Romana Malato , consuocera di Michelle Hunziker , ha scritto alla showgirl delle dolci parole dopo che quest’ultima ha ritirato il “Prix de joie”, il “Premio alla gioia” in Svizzera. A corredo di un post Instagram della presentatrice svizzera, la mamma di Goffredo Cerza, compagno di Aurora ... Continua a leggere>>

Mala – Roma Criminale , il primo libro di Francesca Fagnani , in uscita il 30 aprile per i tipi di SEM e in vendita su Amazon ad un prezzo scontato, è un’inchiesta, come il titolo lascia presagire, sulla malavita Roma na dell’ultimo lustro, a partire dall’omicidio di Francesco Piscitelli, detto ... Continua a leggere>>

Francesca Romana Malato , consuocera di Michelle Hunziker , ha scritto alla showgirl delle dolci parole dopo che quest’ultima ha ritirato il “Prix de joie”, il “Premio alla gioia” in Svizzera. A corredo di un post Instagram della presentatrice svizzera, la mamma di Goffredo Cerza, compagno di Aurora ... Continua a leggere>>

Crea il caos a Termini, calci e pugni ai poliziotti per salire in treno senza biglietto - Quando gli agenti della Polfer hanno cercato di far scendere l'uomo senza biglietto, questo li ha presi a calci e pugni ...

Continua a leggere>>

Itinerari alla ricerca della luce - La danza a Villa di Massenzio - roma celebra la Giornata Internazionale della Danza con tre ... Alla composizione degli studi hanno contribuito le allieve del secondo Triennio tecnico-compositivo Giada Magnaghi, francesca Bernalda, ...

Continua a leggere>>

Belve chiude con record di ascolti: il futuro di francesca Fagnani in bilico - francesca Fagnani, conduttrice del programma "Belve", ha concluso l'ultima puntata della decima stagione lasciando i fan in suspense sul futuro del programma in Rai. "Tanto da qualche parte prima o ...

Continua a leggere>>