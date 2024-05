Roma-Bayer Leverkusen 0-2 - al ritorno serve un' impresa per andare in finale

(Di giovedì 2 maggio 2024) Giallorossi sconfitti. Gol di Wirtz, raddoppio di AndrichEuropa League, giallorossi sconfitti nell'andata della semi. Gol di Wirtz, raddoppio di Andrich. Il rimpianto per la traversa di Lukaku sullo 0-0Europa League, giallorossi sconfitti nell'andata della semi. Gol di Wirtz, raddoppio di Andrich. Il rimpianto per la traversa di Lukaku sullo 0-0

Europa e Conference League, i risultati: Roma sconfitta, le altre italiane… - È andato in archivio il primo atto delle semifinali di Europa e Conference League. Tra le italiane gioisce pienamente la Fiorentina che vince 3-2 in casa contro il Brugge grazie al gol ... Continua a leggere>>

ROMA, SVILAR: "RISULTATO NON BUONO MA PUO' SUCCEDERE DI TUTTO" - "Non è stata una serata come noi volevamo, il risultato non è buono, ma nel calcio può succedere di tutto. Dobbiamo ... Continua a leggere>>

Roma ko in casa 2-0 contro il Bayer Leverkusen - L'andata delle semifinali di Europa League decisa da wirtz e Andrich.ROMA (ITALPRESS) - La Roma cade 2-0 all'Olimpico contro il Bayer Leverkusen ... Continua a leggere>>