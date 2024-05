Roma - baby ladre in azione nella Metro A | Non è ver - si è inventata tutto | Arrestate due 13enni

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di oggi (lunedì 29) alle 6 di domani (martedì 30 aprile), sarà chiuso lo svincolo di Ponzano Romano, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa, utilizzare la stazione di Magliano Sabina. ...

Continua a leggere>>