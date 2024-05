Roma - attenta! Leverkusen specialista nei gol nel recupero | statistica clamorosa e un ex letale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il Bayerè la squadra dell’anno. I tedeschi di Xabi Alonso hanno impressionato per il loro cammino stagionale a dir poco eccezionale nel quale vantano una striscia di imbattibilità lunga 46 partite. Per farla breve: non hanno mai perso in nessuna partita giocata in nessuna competizione. I tedeschi sono a 7 partite dal chiudere una stagione immacolata: 3 di Bundesliga, le due in semifinale contro la, la finale di DFB Pokal (Coppa di Germania) e l’eventuale finale di Europa League. A proposito di Europa League, a spezzare l’imbattibilità dei Campioni di Germania ci proverà lanella doppia sfida che mette in palio un pass per la semifinale. Partite che i giallorossi dovranno giocare con grande attenzione e senza sbavature per tutti e 90 i minuti… e non solo. Il Bayer, infatti, è una squadra ...