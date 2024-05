Ritrovato a La Spezia il 14enne scomparso da due giorni | è in buone condizioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ilche si era allontanato da casa a Prato martedì 30 aprile è statoa La. I familiari avevano segnalato la sua scomparsa e da duenon si avevano sue notizie. Il giovane, per fortuna, è statoin buona salute e il padre insieme allo zio sono partiti da Prato per riportarlo a casa. Il ragazzo era uscito di casa nella tarda mattinata del 30 aprile e non era più tornato. Le forze dell’ordine erano state allertate e un appello era stato lanciato per chiunque avesse informazioni sulla sua posizione. Il giorno della scomparsa, il ragazzo indossava un giacchetto blu e nero sopra una maglietta bianca, pantaloni neri e scarpe nere. Prima del ritrovamento, era stato avvistato in stato confusionale alla stazione ferroviaria di Pistoia, dopo essere salito su un treno ...