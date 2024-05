Ritorna la Banda delle Auto di Lusso | Nel Mirino Jaguar e Range Rover

Una Peugeot con a bordo cinque persone di origini africane ha improvvisamente sbanda to ed è uscita di strada andando a sbatte re contro un palo della linea telefonica e un muretto.Continua a leggere Continua a leggere>>

Non si ferma l’ondata di furti sulle auto in sosta a Roma. Ieri sera una banda di malviventi è stata sorpresa in azione nella zona di Casal De’ Pazzi. Una donna è stata inseguita e bloccata dai Carabinieri, adesso è caccia ai complici. Il materiale recuperato dai Carabinieri dopo l’arresto della ...

Continua a leggere>>