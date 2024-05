Rissa a Canelli | Manneh Nafugi morto in ospedale ad Alessandria

(Di giovedì 2 maggio 2024) Non ce l’ha fatta. Il diciottenne richiedente asilo originario del Gambia èall’di. La morte diè avvenuta a seguito delle lesioni riportate durante lascoppiata a, in provincia di Asti, martedì sera. Il suo presunto aggressore, un pakistano di 34 anni, è detenuto al Carcere di Quarto d’Asti in attesa della convalida del fermo. In base alle prime ricostruzioni il pakistano, con alcuni complici, uno dei quali è già stato fermato dai Carabinieri della compagnia di, avrebbero aggreditocon catene e bastoni. Proprio una catena d’acciaio, di quelle che si usano per legare biciclette o motorini, ...

