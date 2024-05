Rischio di caduta di alberi - chiusa via Pascolo dei Tedeschi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 2 maggio 2024) Bergamo. Nella mattinata di giovedì 2 maggio la Polizia Locale di Bergamo ha chiuso viadei, sui colli cittadini. Un intervento urgente, dettato dalla possibiledi piante, che insistono su una proprietà privata, sulla strada. È stata quindi posizionata segnaletica in entrambe le direzioni per avvisare dell’interruzione al transito veicolare e pedonale. Il Comune si occuperà del taglio delle piante asull’area privata lungo la strada, in modo da accelerare le operazioni di riapertura della strada.