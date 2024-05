Rino Genovese candidato sindaco | sì al patto civico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo Antonio Gengaro e Aldo D’Andrea, si va verso l’ufficializzazione del terzoche concorrerà alle imminenti elezioni amministrative di Avellino. Si tratta del giornalista Rai, che già da diversi mesi aveva dato la sua disponibilità ad una candidatura apicale in una cornice politico orientata al civismo. La fumata bianca nel corso di un vertice tenutosi nella serata del 1 maggio, dove è arrivato l’avallo alla candidatura da parte di Angelo Antonio D’Agostino, in corsa alle Europee con Forza Italia; del consigliere regionale Livio Petitto, capogruppo in Campania di “Moderati e Riformisti”; di Sabino Morano, referente dell’Associazione Metapolitica “Primavera meridionale” Un bloccodove non rientreranno i simboli di partito, e dove ...