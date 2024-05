Rimini - ristoratore aggredito dalla cliente che si rifiuta di pagare il conto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 2 maggio 2024), 2 maggio 2024 - "Abbiamo mangiato male e ci avete messo un sacco a servirci: noi ilnon lo paghiamo". Queste le parole che Gioacchino Meli, del ristorante "Pane, vino e baghino" di via Dario Campana, si è sentito rivolgere, ieri sera, da una- una donna russa sulla cinquantina - che aveva appena finito di cenare in compagnia di altre due donne sue connazionali. Il terzo, secondo quanto riferito dal, avrebbe cercato di allontanarsi senza. Brent Hofacker Al posto dei soldi - 41 euro e 80 centesimi - Meli ha avuto in cambio graffi, spintoni e schiaffi e alla fine è stato costretto a barricarsi nel locale per sfuggire alla furia incontrollabile della. A riportare la calma, alla fine, ci hanno pensato i carabinieri, arrivati sul posto ...