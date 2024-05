Ricerca - rigenerare i circuiti neurali attraverso le cellule staminali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 2 maggio 2024) La funzione cerebrale perduta con l’invecchiamento o a causa di lesioni e malattie degenerative, potrebbe essere rigenerata con dellecoltivate in vitro. Questa interessante prospettiva emerge da due studi, pubblicati entrambi sulla rivista Cell, condotti da due gruppi diindipendenti, della Columbia University di New York e del Southwestern Medical Center presso l’Università del Texas. Itori hanno utilizzato un modello murino per valutare un approccio innovativo basato sulla coltivazione diprelevate da un’altra specie di roditori. Uno dei due team, guidato da Kristin Baldwin, ha rigenerato con successo i percorsiolfattivi degli animali. “Questo lavoro – commenta Baldwin – mostra la potenziale flessibilita’ del cervello nell’uso di ...