Regno Unito - così la polizia preleva i migranti dalle loro abitazioni per mandarli in Ruanda | il video diffuso dal ministero dell’Interno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ildegli Interni britannico ha pubblicato unche mostra il personale delle forze diche si occupano dell’immigrazione chedailuoghi di residenza nelprima delladeportazione in. Il parlamento britannico ha approvato una legislazione che costringe iche non superano la procedura di asilo a lasciare il Paese ed essere trasportati forzatamente in. Ildegli Interni afferma che i voli dovrebbero iniziare “nelle prossime nove-undici settimane”. La politica ha lo scopo di dissuadere idall’attraversare la Manica per raggiungere la Gran Bretagna dalla ...