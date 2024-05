‘Red Bull 64 Bars’ - esce l’inedito di Kid Yugi prodotto da Depha Beat

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 2 maggio 2024) Dopo aver coinvolto Rhove, tocca a Kidfirmare il secondo brano inedito della nuova stagione di Red64 Bars. Prodotta da, la traccia è già disponibile sul canale YouTube RedDroppa e si inserisce appieno nello spirito del format che riporta il rap alle sue origini. Nelle sue 64 misure di puro rap senza ritornelli, Kidsfrutta il potere evocativo della sua scrittura – riferimenti alla quotidianità che si uniscono a richiami letterari e cinematografici – per trasportare in uno scenario ricercato. A supportare le parole del giovane rapper è la raffinata produzione dicon una trama sonora cupa e vibrante in cui i synth amplificano una sensazione di inquietudine. Con il suo Red64 Bars, ...