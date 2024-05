RAI SPORT | Conte si allontana avanti Pioli - Gasperini e Italiano

Milano, 2 maggio 2024 – Giorni sempre caldi per la futura panchina del Milan. Il sogno dei tifosi che hanno lanciato una petizione da più di diecimila firme in due giorni contro l'arrivo di Lopetegui, dato in pole per la successione di Stefano Pioli, ha un nome ben chiaro: Antonio Conte. L'ex ...

Continua a leggere>>

Il futuro di Pioli non è al Milan, ormai è chiaro. La mazzata definitiva l’ha data l’ennesimo derby perso, che ha consegnato lo scudetto agli eterni rivali della sua squadra. Mentre viene accostato alla panchina del Napoli, il Milan passa in rassegna le ipotesi per il futuro della propria ...

Continua a leggere>>