RAHI al Primo Maggio - da Bigmama al Sindaco Gualtieri tutti uniti per i bambini dell’Africa Subsahariana

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 2 maggio 2024) Rise Against Hunger Italia, una scatola di autografi per dare speranza aiDagli appelli di Noemi esul palco, alla visita delper ribadire che ‘Tutto comincia da un pasto’ Il Concertone delchiude i battenti ma non la solidarietà: Rise Against Hunger Italia, con il supporto dei tanti musicisti che si sono esibiti sul palco del Circo Massimo, garantirà a 1000il diritto ad una sana alimentazione per un intero anno scolastico. Come spiega il Presidente di Rise Against Hunger Italia Alberto Albieri: “Ora è il momento di passare dalle parole ai pasti, di portare un aiuto concreto ai bimbi delle ...