Quello che non so di te - la recensione | una commedia romantica prevedibile

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ladiche non so di te, film adattamento di un romanzo young-adult incentrato su una violinista americana che si trasferisce in Irlanda e si innamora di una star del cinema. Su Rai2 e RaiPlay. Dopo un'audizione non andata a buon fine presso una prestigiosa scuola di musica di New York, la giovane aspirante violinista Finley Sinclair segue le orme del fratello defunto Alex e si iscrive a un programma di scambio studentesco che un tempo lui aveva frequentato in Irlanda. Lì era stato ospitato da una famiglia locale, che ora accoglie Finley a braccia aperte, permettendole di alloggiare da loro nel corso della sua permanenza nella terra dei folletti. Come vi raccontiamo nelladiche non so di te, a bordo del volo che la condurrà all'agognata destinazione la protagonista ha modo …