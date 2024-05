Quello che non so di te - come finisce il film?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 2 maggio 2024) Alla fine delche non so di te, Finley viene accettata dal conservatorio di New York, anche dopo la data di scadenza della domanda d’ammissione, dopo aver saputo della morte di Cathleen. All’audizione, la ragazza suona il violino con tutto il cuore, ritornando con la mente ai momenti vissuti in Irlanda. Anche a New York, ha continuato la sua relazione con Beckett, che si è trasferito nella Grande Mela per l’università. Prima di morire a causa del suo cancro alle ossa, Cathleen racconta a Finley che suo padre aveva enormi debiti: per salvare la casa, organizzò il matrimonio di Fiona con il ricco Charles Sweeney. Tuttavia, Charles era fisicamente violento e, per proteggere la sorella, Cathleen decise di sposarlo. Quando ne ebbe l’occasione, lasciò l’uomo, ma lui era già un alcolizzato e quindi Cathleen ebbe poco da fare per la sua fine. Il ...