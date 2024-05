Quando torna Sinner? Il calendario | ancora 4 o 5 tornei prima delle Olimpiadi di Parigi 2024

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il ritiro di Jannikdei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid fa spostare ildel tennista italiano direttamente su un altro Masters 1000 sulla terra battuta, quello di Roma: agli Internazionali d’Italia, in programma dall’8 al 19 maggio,vorrà ben figurare in casa e magari migliorare gli ottavi raggiunti lo scorso anno. L’azzurro non giocherà nella settimana che intercorre tra Roma ed il Roland Garros, nella quale sono previsti duedi categoria ATP 250 a Ginevra (Svizzera) e Lione (Francia), ma il mirino sarà già puntato a quel punto su, per il secondo torneo stagionale dello Slam, previsto da domenica 26 maggio a domenica 9 giugno, che si giocherà sugli stessi campi che a fine luglio assegneranno i titoli olimpici. A seguire inizierà ...

Sinner si ritira dal masters 1000 di Madrid: non giocherà il quarto di finale contro Aliassime per infortunio all'anca - Il percorso di Jannik Sinner al masters 1000 di Madrid si ferma ai quarti di finale ... "precauzionale" in vista dei due appuntamenti che lui stesso ha segnato sul calendario con un circolino rosso: ...

