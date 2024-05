Quando si gioca il ritorno Atalanta-Marsiglia | a che ora - canale e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024)e sila sfida iltra? Ecco programma e orario della partita, valida per le semifinali di Europa League 2023/2024. Obiettivo finale per i ragazzi di Gasperini, che dopo aver eliminato a sorpresa il Liverpool vogliono superare anche l’OM. Il pubblico bergamasco potrà essere un fattore, ma attenzione al, specialmente per la presenza ditori del calibro di Aubameyang in rosa. Staccare il pass per la finale di Dublino è possibile, ma all’servirà la prestazione perfetta.giocheranno la semifinale dial Gewiss Stadium giovedì 9 maggio alle ore 21.00. La partita sarà trasmessa su Sky Sport e Dazn, oltre che in ...